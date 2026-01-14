長崎県警は13日、県知事選（1月22日告示、2月8日投開票）の選挙違反取締本部を県警本部と全22署に設置した。県警によると、12日時点で政治活動ポスターの掲示違反などで2件の警告を出したという。2022年の前回知事選では22件の警告事案があった。県警本部で取締本部の看板を取り付けた平井隆史刑事部長は「近年は交流サイト（SNS）の利用が増加しており、サイバーパトロールを強化中。しっかりと取り締まる」と話した。知事