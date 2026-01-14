¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î1»î¹çÌÜ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤·Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï´î¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£2023Ç¯¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î»þ°ÊÍè¤ÎÂçÌò¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºòµ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂç¤­¤¯¹¹¿·¤¹¤ë13¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¡£¾¡Î¨Âè1°Ì¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·