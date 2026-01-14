佐賀県基山町は歴史や文化、観光情報を発信し、町民の交流拠点となるガイダンスセンターを新設する。同町宮浦の町立図書館西側に建設する予定で、2028年度のオープンを目指す。町内には、665年に築かれた日本最古の古代山城の一つとされる国特別史跡「基肄（きい）城跡」や標高404メートルの「基山（きざん）」、ツツジや紅葉の観光名所として知られる「大興善寺」などがある。同センターは広さ158平方メートルの平屋を想定