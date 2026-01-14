別府大分毎日マラソン（2月1日・大分市高崎山うみたまご前−ジェイリーススタジアム）の主催者は13日、国内外の招待選手10人を発表した。正月の東京箱根間往復大学駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した黒田朝日や、2024年12月の福岡国際マラソンを制した吉田祐也（GMOインターネットグループ）らがエントリー。日本陸連の高岡寿成シニアディレクターはオンライン会見で、学生記録を持つ黒田について「記録更新も期待するが、彼に