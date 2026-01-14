ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï1·î13Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤à¼«¾Î¼«±Ä¶È¤ÎÃË¡Ê45¡Ë¤È´ä¸«Âô»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË2¿Í¤ÏµîÇ¯2·î21Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¤«¤é11·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»°³Þ»Ô´ö½ÕÊÌÄ®4ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÇÑ¶È¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼ÀþÌó283.7¥­¥í¡Ê»þ²ÁÌó48Ëü2290±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿Æ¼Àþ¤Ï¹¾ÊÌ»ÔÆâ¤Î¶âÂ°Çã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤È