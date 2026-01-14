フジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(14日スタート、毎週水曜22:00〜)の制作発表会見が13日、東京・江古田の日本大学芸術学部で行われ、反町隆史、大森南朋、津田健次郎、木竜麻生、福本莉子が出席した。福本莉子古沢良太氏脚本の今作は、中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった51歳の人生の迷子たちが、もう一度“青春の輝き”を取り戻すヒューマンコメディ。日大芸術学部には映画学科があり、キャンパス内で毎日