フジテレビ系ドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)が、13日にスタート。警察官によるストーカー殺人事件を、組織が隠蔽しようとする衝撃的な展開で幕を開けた。(左から)福士蒼汰、緒形直人(C)フジテレビ今作は、警視庁の広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。かつて『踊る大捜査線』が、激しいカーチェイスや