1月6日、俳優の舘ひろし（75）が率いる「舘プロ」の“新年仕事始めの儀”が執り行われた。神事の後には餅つきも披露され、会場の招待客らに振る舞われた。昨年より復活した“石原プロ伝統”の餅つきだが、どうやら、かなり縁起がいいようで……。＊＊＊【写真を見る】「流し目がすごいと思って…」舘ひろしが絶賛する「16歳“国宝”俳優」とは？舘プロは今年4月で設立5周年を迎える。6月には舘が主演する映画「免許返納!?