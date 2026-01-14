NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.15（+1.65+2.77%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は続伸。経済的な苦境を背景としたイランでの反政府デモは沈静化しつつあるものの、トランプ米大統領がイランのデモ隊に対して「助けはすぐそこだ」と述べたほか、米市民に対してイランからの退避を呼びかけたため、軍事的な介入が警戒された。また、トランプ米大統領はイラン当局者とのすべての会談を取り