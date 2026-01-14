指導部から退き「名誉役員」となって2年。長らく日本共産党のトップに君臨し、党をけん引してきた不破哲三前議長が昨年12月30日、95歳で亡くなった。戦後を代表する共産主義者の素顔を振り返る。＊＊＊【写真を見る】山の奥に豪華な建物が…不破哲三氏の「山荘」夫人の隣で見せた“意外な表情”も「理論で勝てる人はいない」後に“共産党のプリンス”と呼ばれる不破氏が入党したのは、戦後間もない1947年のことだった。「