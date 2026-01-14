年末に戦列復帰を果たしたブライトンの三笘薫は先週、プレミアリーグ第21節のマンチェスター・シティ戦で貴重な同点弾をあげ、チームにポイントをもたらした。ペナルティーエリアの外から右足で見事なシュートを流し込み、約４か月ぶりのゴールでインパクトを残した三笘。その直後、『TEAMtalk』は、イングランドの名門トッテナムが日本代表の主力に関心を寄せていると報じた。左ウイング強化の候補という。これを受け、トッ