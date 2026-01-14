2026年1月12日、韓国メディア・韓国経済は「サムスン電子・SKハイニックスが好調でトリクルダウン効果が期待できるにもかかわらず、政府は『K字成長』を問題視し、大企業に対する準租税を拡大する方針」だと伝えた。政府と韓国銀行は、サムスン電子、ハイニックスともに今年2％台の成長を見込んでいる。一方で、政府は「1990年代以降、開放化・IT化により成長の偏りが深刻化し、大企業とIT中心の『K字構造』が固着している。こうし