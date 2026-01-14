¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç¹¾¤¬°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ä¾µå¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤À¡£ºò½©¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¤È¤ê¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤Î±¦Â­Á´ÂÎ¤ò¸Ç¤á¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê±¦Â­¤ò¸Ç¤á¤ë¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏµåÂ®¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬²¼¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£Ê¿¶ÑµåÂ®2¡¢3¥­¥íÁý¤Ç140¥­¥íÂæ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¶¯²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·³Ú¤Ë