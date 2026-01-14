新たな“相棒”と共に、2年連続の開幕スタメンを狙う。投打二刀流の日本ハム・矢沢が13日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを実施。今季から新調したイエローグリーンと、グレーを配色した新グラブでキャッチボールなどを行い「リニューアルしました。このグラブで開幕スタメンをつかみたい」と、決意を口にした。昨季はプロ3年目で初めて野手に専念し、自己最多の86試合に出場。脚力を生かした守備範囲の広さが売りだが、飛