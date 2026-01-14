「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉阪神ＪＦ１３着のローズカリス（牝、大橋）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）を目標にする。〈美浦〉阪神ＪＦ７着のショウナンカリス（牝、加藤士）はフィリーズＲへ。僚馬で京王杯２歳Ｓ４着のシャオママル（牡）は、２月１４日の東京７Ｒ１勝クラス