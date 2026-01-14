第１７４回芥川賞（日本文学振興会主催）の受賞作が１４日、発表されます。２７年ぶりの芥川賞・直木賞の両賞とも該当作なしに終わった前回から一転して、受賞作が出るのか注目されます。世界情勢や国内政局が大きく揺らぐ中で、候補となった５作は小さな人々の声に耳を傾け、その尊さを改めて確かめるような作品が目立ちました。（文化部待田晋哉）驚きの「銅鐸小説」日本史の教科書や資料集に載っていた銅鐸（どうたく）に