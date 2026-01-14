ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは１３日、９９年桜花賞馬プリモディーネが、老衰による起立不全で７日早朝に死んでいたと発表した。３０歳だった。北海道日高町のサンシャイン牧場に繫養され、余生を過ごしていた。同馬は福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が騎手時代に最初にＪＲＡ・Ｇ１を制した馬として知られている。同牧場代表の伊達泰明氏は「１月７日早朝、牧場を長年支えてくれたプリモディーネ号が