テレビ朝日系「報道ステーション」の大越健介キャスターは13日の生放送で、前身の報道番組「ニュースステーション」などで活躍した久米宏（くめ・ひろし）さんの訃報を伝え、活躍をしのんだ。「報道ステーション」は久米さんの訃報が発表された同日に「特別版」を放送。ビルの立ち並ぶグラフィックの映像とサックスがメインの当時のテーマ曲で「ニュースステーション」のオープニングを再現して始まった。大越氏は冒頭、「時に厳し