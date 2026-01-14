高市早苗首相が通常国会冒頭で衆院解散に踏み切る可能性が高くなり、準備不足の野党は悲鳴を上げているところがある一方、歓迎しているところもある。突然の解散の雲行きで支持率が低迷する立憲民主党は議席減が予想される。安住淳幹事長は１３日の会見で「極めて非常識。国民に届くはずの本予算を先送りしてまで支持が高いから有権者に入れろと言わんばかりの態度は決して容認できない」と不快感を示した。日本保守党の百田