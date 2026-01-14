イランの人権活動家が設立した通信社ＨＲＡＮＡ（ヒューマン・ライツ・アクティビスツ・ニュース・エージェンシー）は１２日、デモ１６日目にして、死者数６４６人、逮捕者１万７２１人以上と伝えた。ほかにも調査・検証中の死亡報告を５７９件受け取っており、死者数は１０００人を超えている可能性が高いという。ロイター通信は、イラン当局者の話として死者数を２０００人と報じている。当初は、生活苦に苦しむ店主たちの抗