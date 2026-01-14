契約書は、企業間の取引で信頼の土台となる書類だ。しかし、その根幹を揺るがすような書類を平然と送りつけてくる企業が存在するという。兵庫県の60代男性（事務・管理）から寄せられたのは、ある会社と新設備導入の契約を交わそうとした際の、信じがたい体験談だ。送られてきた契約書には、先方の代表電話番号はおろか、担当部署の表示すら欠落していたのだ。（文：篠原みつき）「表示がないなら契約は無理」と伝えると…それどこ