アクセル操作に対する鋭いレスポンス＆トルクフルで扱いやすいFA24型エンジンを搭載するGR86は、その鋭さゆえに”ギクシャク感”などつながりの粗さを感じるという声も……。 そこで紹介したいのが、寺本自動車商会が開発した内圧コントロールシステム「T-REV BP（ティーレブ バイパス）」シリーズのFA24エンジン専用「T-REV BP」だ。 4輪用に開発された従来の「T-REV αシステム」をベースに改良を加え