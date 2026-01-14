巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１３日、新人合同自主トレ初日から自己流マイペース調整を貫いた。首脳陣らの熱視線を意識せず、キャッチボールではあえて出力を抑えてゆったりとスロー。肩肘の状態は万全だが「ずっと室内でやっていて外の環境は久しぶり。風も強いので確認程度で焦らずゆっくり」と意図的に制御した。練習前に阿部監督から焦りは禁物と説かれ、その訓示を実行した最速１５２キロ右腕。実は