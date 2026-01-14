西前頭筆頭・義ノ富士が横綱・豊昇龍を寄り切り、今場所初勝利で２場所連続２個目の金星を獲得した。先場所は大の里を破っており、入幕４場所で両横綱から金星をつかんだ。横綱・大の里は取り直しの末、宇良を押し倒して３連勝とした。両大関は琴桜が小結・若元春にすくい投げで逆転勝ちし、安青錦も一山本を寄り切って無敗を守った。××××「次の大関は義ノ富士だ」という周囲の声も納得できる。立