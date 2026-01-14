日本テレビ系で放送されていた「行列のできる相談所」が、５年ぶりに「行列のできる法律相談所」と番組タイトルに「法律」が復活して、２０日午後９時から２時間スペシャルで放送される。２００２年４月にレギュラー放送を開始し、２１年には「行列のできる相談所」に番組名を変更。今回は原点回帰し、「行列のできる法律相談所」として復活。芸能人の法律相談に、史上最強の弁護士軍団が挑む。番組では、弁護士軍団が選ぶ「