お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹（３４）が、１１日深夜に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」（午後１２時４０分）に出演。ロケ中に思ったことをメモしながらドライブ旅をするという企画で、兼近が結婚に強い願望を明かした。共演者から結婚は考えていないのか聞かれると「僕、結婚考えてますよ！」と話し始めた兼近。続けて「今相手探しで。この前も結婚相談所登録して、１回いきました！」と告白。これには共演者も