10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が13日までに、自身のブログを更新。愛娘への思いをつづった。ネイボールは「抗がん剤を飲みながらの生活は、正直しんどい日も多いです。体が重くて、気持ちまで沈んで、『今日はもう何もしたくない…』と思う日もあります」と思いを吐露した。さらに「でも、そんなときに聞こえてくる娘の『ぶー』『ぶー』という小さな声。それだけ