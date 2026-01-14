フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため死去した。81歳だった。所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトで発表した。葬儀は近親者に済ませた。久米さんは元TBSアナウンサーで、同局の伝説的な生音楽番組「ザ・ベストテン」の司会を、黒柳徹子とともに長らく務めた。正確なデータに基づくランキング番組で、最高視聴率は41・9％を記録した。「それまでの音楽番組とは違う、出演者の