ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「#エヴァみたいなビキニですねって言われた」とハッシュタグをつけ、水色に紫色のふちがついた、布面積が極めて小さいひもビキニ水着でさまざまなポーズをとり、曲線美が魅力的な動画を公開。「もう少し（桃のイラスト）が欲しいよね」と投げかけた。また、別の投稿では「競泳も好きになってきた？横も！」とつづり、98セ