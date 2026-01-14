8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¼ç±é¤¹¤ëÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼0¡§24¡ËÂè2ÏÃ¤¬14ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤é7¿Í¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤óÄì7¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡¢