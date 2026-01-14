元日刊スポーツのスポーツ部部長でジャーナリストの野崎靖博さん（85）が久米宏さんをしのんだ。野崎さんは1986年（昭61）4月からテレビ朝日系「ニュースステーション」にレギュラー出演。特徴的な太い眉毛から「マユゲの野崎さん」と親しまれ、久米さんとの軽妙なやりとりで人気を博した。◇◇◇久米さんと最後に会ったのは楽天がプロ野球に新規参入した時でした。ラジオ番組に呼んでくれて、裏話をしゃべりました。