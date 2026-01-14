日本テレビ系で放送されていたバラエティー『行列のできる相談所』が、5年ぶりに『行列のできる法律相談所』と番組タイトルに「法律」が復活し、20日午後9時から2時間スペシャルで放送されることが決定した。【比較写真】懐かしすぎ…磯野貴理子や弁護士軍団などレギュラー陣の開始時2002年4月にレギュラー放送を開始し、21年には「行列のできる相談所」に番組名を変更。今回は原点回帰し、「行列のできる法律相談所」として復