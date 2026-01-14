元テレビ朝日のフリーアナウンサー小川彩佳が13日、キャスターを務めるTBS系「news23」（月〜金曜午後11時）に生出演。テレビ朝日系「ニュースステーション」などで活躍した久米宏（くめ・ひろし）さんの訃報を伝えしのんだ。小川は「テレビ朝日時代、アナウンサーだった時に、『ニュースステーション』の後に続いた『報道ステーション』を担当していましたけれども、徹底して、視聴者の皆さんに、どうしたら分かりやすく、また面