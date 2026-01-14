今冬の上田の移籍はあるのか(C)Getty Images日本人ストライカーの“価値”が急騰している。現在、エールディビジの得点ランキングトップを走る上田綺世（フェイエノールト）は、他クラブへの移籍が噂されるなど、その活躍ぶりから大きな注目が集まっている。すでに、リーグ戦では昨季の7得点の倍以上となる18ゴールをマーク。冬の移籍市場においてさまざまな可能性が囁かれることとなり、去就の話題は引き続き国内外での関心事