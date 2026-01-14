ÌÀ¼£¤¬Ç®Àï¤òÀ©¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò1·î11Æü¤ËÂè62²óÁ´¹ñ¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢Âç²ñ·è¾¡¤¬ÌÀ¼£Âç¤ÈÁá°ðÅÄÂç¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀ¼£¤¬22-10¤Ç¾¡Íø¤·¡¢7Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÄÌ»»16²óÌÜ¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Î¾³Ø¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï17²óÌÜ¤Ç¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÌÀ¼£¤Î10¾¡7ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÂÐ¹³Àï¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÌÀ¼£¤Î43¾¡2Ê¬56ÇÔ¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛËÜÅö¤ËÂà¾ì¤«¡© ¥é¥°¥Ó¡¼NZ¼ç¾­¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¥·¡¼¥óºòÇ¯12·î7Æü°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥«