三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第116回は、受験シーズンにおける「人間関係と距離感」について考える。受験の伴走者としてオススメなのは…龍山高校の生徒たちはいよいよ大学入試センター試験（現在の大学入学共通テスト）に挑戦する。東大を目指す文系エースの小杉麻里は、会場で貧乏ゆすりをしている生