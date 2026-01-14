高等教育出版社が主催し、西湖大学が中心となり、生命科学開放連盟の各機関と共同で構築した生命科学・生物医学分野の世界トップレベルの学術誌「Vita」が、2026年春に正式に創刊されることが、西湖大学への取材で分かった。科技日報が伝えた。同誌編集長の李党生（リー・ダンション）氏は、「『Vita』はラテン語の『生命』に由来し、学問分野の特性を的確に表すと同時に、国境を越え、多様性を包容する学術的志向を内包している。