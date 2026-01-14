横浜地裁横須賀支部（資料写真）昨年２月に横須賀市内の市道交差点で乗用車を運転し、横断歩道を横断中だった同市在住の男性（８８）をはねて重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われた米海軍横須賀基地（同市）所属で米海軍西太平洋艦隊訓練指導隊群の特務兵曹長の男の被告（４５）の判決公判で、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）は１３日、禁錮１０月、執行猶予３年（求刑禁錮１０月）を言い渡