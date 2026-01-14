巨人の阿部慎之助監督（４６）が１３日、ルーキーにオーバーペース禁止令を出し、チーム再建への決意を示した。Ｇタウンで新人合同自主トレ初日を視察して練習前に訓示。「合同自主トレはアピールの場だと思ってやってほしくない。１年間、毎日続けられる体力とプロ野球選手、人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずやってください」と呼びかけた。ジャージー姿で新人の動きをチェックした。期待の１１選手に「どうで