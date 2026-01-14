©ABCテレビ MC下埜正太がアーティストに「凸撃」訪問してインタビューする音楽トーク番組『音凸ちゅーずDAY』（ABCテレビ）。アーティストがレコードに書かれたトークテーマを「ちゅーず！」して、下埜の音楽知識と話術を武器に、ここでしか聞けないトークを展開します。 2026年最初の音凸先は、元気を分けてくれるあのシンガーソングライター！