先発転向を目指す楽天・西口が、沖縄県内で自主トレを公開。「股関節の柔軟性と一球一球のフォームの再現性を上げていく」と話した。昨季は中継ぎで投球イニングの50回2/3を大きく上回る70奪三振で「三振を取れる投球を初回から何回まで続けられるか。それが伸びていけば先発に回る価値がある」。3月のWBCでは日本代表候補となっておりWBC球で調整を行い「選んでいただいた時に、しっかりと結果を残せるような準備を進めてい