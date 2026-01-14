DeNAの高卒2年目の内野手・田内が、食トレで理想の肉体を手に入れる。今オフの自主トレから尊敬する牧に師事し、技術向上だけでなく体重増をテーマに掲げる。元々体重が減りやすい体質で、昨季は75キロまで落ちたという。現在は81〜82キロで「おなかいっぱいのもう一つ上の限界を求めている。85キロでキャンプに入りたい」と設定。牧から「体重が落ちたらパフォーマンスも下がる。今のうちから食べる習慣をつけておけば」