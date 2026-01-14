DeNAオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」のメンバー19人が決定。オーディションに合格した新メンバー6人が加入した。キャプテンのShizuku（5年目）は「伝統を受け継ぎながら新たな面も見せられるように活動していきます！」と意気込み、新加入のMioは「どんな時も最高のパフォーマンスをお届けします！」とコメントした。