俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が都内で行われたドラマ『ラムネモンキー』制作発表会に、共演の木竜麻生、福本莉子と共に出席。大森と津田が反町の印象について明かした。【写真】マイペースと明かされた反町隆史イケオジ3人が集結の制作発表会の様子本作は、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描く、「1988青春回収ヒューマンコメディ」。主人公の吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／