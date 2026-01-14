ドジャースは１３日（日本時間１４日）、タイガースのフリーエージェント（ＦＡ）だったアンディー・イバネス内野手（３２）と１年１２０万ドル（約１億９０００万円）で契約を正式発表。４０人枠に空きを作るために、ツインズから獲得したライアン・フィッツジェラルド外野手（３１）をＤＦＡ（事実上の戦力外）とした。イバネスは昨年はタイガースに所属。９１試合に出場し、打率は２割３分９厘、４本塁打、２１打点。キュー