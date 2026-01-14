未勝利Vから参戦するマテンロウゲイルは2走前（2着）で首差の接戦を演じたギャラボーグが次走の阪神JFで2着に好走。当時は上がり3F32秒8の強烈な末脚を発揮した。野中師は「デビューから3戦とも脚を使えている。ポテンシャルは元々凄かったし、バランス良く脚をためると凄い脚を使えそう」と素質の高さを感じ取っている。火曜朝は角馬場で汗を流してから坂路へ。「雰囲気は良かったし、1週前もいい動きだった」と状態も申し分