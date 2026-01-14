J3福島は13日、福島市の福島稲荷神社で必勝祈願を行った。期限付き移籍で加入したFWカズは「みんなが、自分も含め、1年半になりますけど本当にケガなく元気に過ごせるように」と祈った。今季の目標には「最初の半年は百年構想リーグ。その後、リーグ戦でチームが掲げているJ2昇格に向け、みんなで力を合わせてやっていきたいなと思います」と話した。8月に始まる秋春制でのリーグ戦にもつながる貢献を誓った。