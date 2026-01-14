レコード決着の葉牡丹賞で2着だったポルフュロゲネトス。火曜朝は坂路を4F66秒4〜1F16秒1で力強く駆け上がり、翌日の最終追いに備えた。矢嶋師は「この馬なりにいつも通り順調ですね。まだ緩さは残っているけど、使うごとに良くなっています。前走で速い時計に対応できたのは自信になったし、パワーがあるので時計がかかる馬場でも心配はしてないですね」と明るかった。