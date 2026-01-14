遥人が「投手の名家」へ本格参入する。阪神左のエース候補、高橋遥人投手（３０）は今季、シーズン通しての活躍へ期待がかかる。プロ野球で「高橋」といえば、数多くの名投手を擁する名字だ。阪神で先発経験のある「高橋」投手は、現状では遥人ただ一人。まずは自身初の開幕ローテーション入りを果たし、球史に名を残す一歩を刻む。合わせて１１７２勝。日本球界で「高橋」投手が挙げた勝ち星だ。全４０人の登板数を全部足すと