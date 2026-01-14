パラディオンの新馬戦はメンバー最速の上がり3F（34秒6）で差し切り勝ち。母ステラリードは09年函館2歳Sなど6Fで2勝を挙げたが、息子は2000メートルで初陣を飾った。2戦目での重賞挑戦。高柳大師は「能力があるし、心肺機能は高い。難しい馬なので自分との戦いになる」と展望する。「初めての長距離輸送になるし、先々へのいい経験になると思う」と試金石の一戦だ。